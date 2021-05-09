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رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

متابعات الخليج 365 - واس

أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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