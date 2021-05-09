- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة
متابعات الخليج 365 - واس
أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
شارك الخبر
شارك الخبر