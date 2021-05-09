334 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1064 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ اليوم الأحد، عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 334، مكة المكرمة 286، المنطقة الشرقية 112، عسير 50، المدينة المنورة 40، جازان 32، القصيم 27، تبوك 19، حائل 15، الباحة 9، نجران 8، الحدود الشمالية 5، الجوف 5.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 426384 حالة، وإجمالي حالات التعافي 409740 حالة، وإجمالي الوفيات 7072.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9572 حالة والحالات الحرجة 1336 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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