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334 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1064 حالة تعافٍ

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

334 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1064 حالة تعافٍ

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ اليوم الأحد، عن توزيع الحالات الجديدة في بعد تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 334، مكة المكرمة 286، المنطقة الشرقية 112، عسير 50، المدينة المنورة 40، جازان 32، القصيم 27، تبوك 19، حائل 15، الباحة 9، نجران 8، الحدود الشمالية 5، الجوف 5.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 426384 حالة، وإجمالي حالات التعافي 409740 حالة، وإجمالي الوفيات 7072.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9572 حالة والحالات الحرجة 1336 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

334 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1064 حالة تعافٍ - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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