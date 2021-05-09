السعودية | “الشؤون البلدية” تجري تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” تجري تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض: أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات على البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل. وتضمنت البروتوكولات المعتمدة إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين والموظفات، وأخرى تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميل. اضغط هنا للاطلاع على بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية اضغط هنا للاطلاع على بروتوكولات صالونات التجميل