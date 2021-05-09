إغلاق سوق شعبي شهير بمكة لمخالفته الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، اليوم الأحد، بمساندة أفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة ووزارة الصحة، سوق العتيبية الشعبي في العاصمة المقدسة لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جولات ميدانية مكثفة

وأكدت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، أنها ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتستهدف هذه الجولات متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



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