الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

إعلان نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بـ مكافحة المخدرات

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

رابط الاستعلام عن النتائج

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة “أبشر – توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa .

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