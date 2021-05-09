شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن المنصة الموحدة لاستيراد الشعير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد المنصة الموحدة لاستيراد الشعير هي منصة إلكترونية تقدم خدمات شاملة لمستوردي الشعير من القطاع الخاص، وذلك لتسهيل إجراءات الاستيراد وإصدار كافة المستندات اللازمة لدخول الشحنات موانئ المملكة بما يحقق جودة ووفرة المعروض في السوق.

وتتمثل الشريحة المستهدفة هي الشركات الراغبة في استيراد الشعير، فيما تهدف المؤسسة الى تأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد مجموعة من السلع المختلفة.

وتقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف الي تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي، وهي: إنشاء طلب إذن استيراد - تتبع طلبات اذن الإستيراد - طباعة تقرير اذن الإستيراد فى حال قبول الطلب - إنشاء طلب إذن فسح - تتبع طلبات اذن الفسح، فيما بعد اكتمال عملية التأهيل يُمكنكم الدخول إلى المنصة.