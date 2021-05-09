شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في بريتوريا تصدر تنبيها بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا ان أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الجنوب أفريقية تسمح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها ٣ أشهر ويستثني من ذلك حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبين بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة في الرياض او القنصلية بجدة.

وأضافت : في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا فقد أقرت السلطات الجنوب أفريقية عدة إجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها وهي:

_يلزم الزائر تقديم شهادة فحص كورونا ثبت سلامته وأن يتجاوز تاريخ الحصول عليها ٧٢ ساعة من تاريخ السفر.

_في حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزاذر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

_في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا واذا كانت إيجابية فإنه سيلتزم الحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.