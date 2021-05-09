شكرا لمتابعة خبر عن "الخاتم " : ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد إنجاز ومستقبل واعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أكد رجل الأعمال الشيخ خاتم بن عوض الخاتم ، أن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تمثل قيمة وطنية واجتماعية واقتصادية ذات أثر عميق، لما يحمله من أفكار تراكمية مُهمَّة وراسخة، والوصول بها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، إذ شهدنا تصاعدا مستمرا في جميع مقومات التنمية الوطنية الشاملة والمُستدامة بجميع المناطق، في توازن كامل يُحقِّق للمواطنين رفاهيتهم وأمنهم واستقرارهم.

وأضافت الخاتم ، نحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد، والتي تتسم بسمات حضارية رائدة جسّدت ما يتصف به من صفات مميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية، إضافة إلى حرصه الدائم على استشراف المستقبل وتوطيد الاستقرار، خلال سنّ الأنظمة وبناء دولة المؤسسات في شتى المجالات.

وهذه الذكرى تأتي نحو المضي صوب رؤية مملكتنا الطموحة 2030، بقيادة ملهم الإرادة السياسية، والذي أحدث نقلات نوعية سياسية واقتصادية وسياحية وتنموية ورياضية، ونحن نعيش في واحة غناء من الرخاء، ونسابق الإنجازات لغدٍ مشرق وزاهر ننعم بالأمن والطمأنينة، بفضل الله، ثم بفضل التلاحم المتين بين القيادة والشعب الذي انعكس واقعا في تجديد الولاء لولاة أمرنا.