شكرا لمتابعة خبر عن "الأمر بالمعروف" تعرض محتوى حملة (الصيام جنة ) في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي التابعة لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض المحتوى التوعوي لحملة "الصوم جنة " في الأماكن العامة واللوحات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع بلدية المحافظة .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بالصيام وآدابه ضمن خطة فرع منطقة الرياض التوعوية في شهر رمضان وذلك بإشراف ومتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله الشبانات .