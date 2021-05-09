أمانة العاصمة المقدسة تصادر 651 كجم من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية وأسفرت الحملة عن مصادرة 651 كجم من الخضار والفواكه، وتمَّ تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

ومن جانب آخر، ضبطت بلدية الشرائع الفرعية خلال جولاتها الميدانية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالف للاشتراطات البلدية داخل حي سكني، حيث تمَّ إغلاق الموقع، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.