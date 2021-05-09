سفارة المملكة بجنوب إفريقيا: دخول السعوديين بتأشيرة من المطار واستثناء 3 فئات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جنوب إفريقيا عن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة في جنوب إفريقيا، والتي تسمح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر.

ويستثنى من هذا النظام حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبين بالدراسة، حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من سفارة جنوب إفريقيا بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأقرَّت سلطات جنوب إفريقيا بعض الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها لمواجهة تفشي انتشار وباء كورونا منها، إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص فيروس PCR تثبت سلامته، وأن لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر.

وفي حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزائر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

وفي حال ظهور أعراض فيروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا وإذا كانت النتيجة إيجابية فإنَّه سيلزم بالحجر الصحي ويتحمَّل التكاليف المالية.

وذلك علمًا بأنَّ جميع الرحلات الجوية الدولية مقصورة على مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرج ومطار شاكا الدولي في ديربان ومطار كيب تاون الدولي.