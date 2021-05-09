السعودية اليوم / أمانة الشرقية: ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام



الدمام 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لبناء مبانٍ وطوابق للمواقف والساحات مع إحدى الشركات الوطنية، الذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن وتعزيز الاستثمارات بالمدن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن المواقع تم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية تتضمن إنشاء وتطوير مبان وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال ستسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار ومرتادي وملاك الأسواق، مفيدًا بأن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها عن مليار و600 مليون ريال، حيث ستسهم في تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.

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13:55ت م

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