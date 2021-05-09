السعودية اليوم / القوات الأفغانية تقتل 288 مسلحًا من طالبان في ولايات عدة



كابول 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

قُتل 288 مسلحًا من حركة طالبان، خلال اشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، أن الاشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات الأفغانية أسفرت أيضًا عن إصابة 132 من حركة طالبان، مشيرًا إلى أن قتلى طالبان كانوا في ولايات عدة بينها ننغرهار، لغمان، غازني، لوغار، بغلان، هلمند، هرات، وقندهار.

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13:31ت م

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