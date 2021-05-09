السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1572 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات



‌‎ أبوظبي 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,572 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 536,017 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,613 ، مشيرة إلى شفاء 1,560 حالة ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 516,329 حالة.

// انتهى //

13:27ت م

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‌‎ أبوظبي 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 536,017 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,613 ، مشيرة إلى شفاء 1,560 حالة ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 516,329 حالة.// انتهى //13:27ت م0061

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