السعودية اليوم / 2006 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عُمان



مسقط 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 2006 إصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 201350 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2120 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 184647 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 84 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 752 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 275.

// انتهى //

13:17ت م

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مسقط 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 2006 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و37 وفاة، وتعافي 2951 حالة.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 201350 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2120 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 184647 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 84 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 752 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 275.// انتهى //13:17ت م0058

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