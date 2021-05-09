السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يجهز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر



مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار

ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيرًا إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

// انتهى //

13:07ت م

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مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسجهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيرًا إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.// انتهى //13:07ت م0056

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