السعودية اليوم / الهند تسجل 403738 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 403738 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21892676 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 242362 حالة وفاة.

ومددت السلطات الهندية العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع أخر في العاصمة الهندية نيودلهي، وتبنت قيودًا أكثر صرامة للسيطرة على موجة تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

12:51ت م

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نيودلهي 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 403738 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4092 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21892676 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 242362 حالة وفاة.ومددت السلطات الهندية العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع أخر في العاصمة الهندية نيودلهي، وتبنت قيودًا أكثر صرامة للسيطرة على موجة تفشي فيروس كورونا.// انتهى //12:51ت م0053

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