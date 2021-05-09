السعودية اليوم / "سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "رمضانك صحي"



الرياض 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

اختتمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام سلسلة فعاليات "رمضانك صحي"، حيث عقدت 12 حلقة إلكترونية توعوية، بمشاركة 20 مختصاً ما بين استشاري وأخصائي قدموا فيها معلومات صحيه قيمة ومتنوعة.

وأشارت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي إلى أن الهدف من سلسلة فعاليات رمضانك صحي كان لرفع مستوى الوعي الاجتماعي من الناحية الصحية وفي مختلف الأمراض والمشاكل الصحية، حيث حرصت على التنوع ما بين طبي وغذائي ونفسي، وشهدت حضورًا مميزا.

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12:42ت م

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