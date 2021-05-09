السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر 651 كغم من الخضروات مجهولة المصدر



مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضار والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

من جانب آخر ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالف للاشتراطات البلدية داخل حي سكني حيث جرى إغلاق الموقع وجاري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

12:41ت م

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مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضار والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.من جانب آخر ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالف للاشتراطات البلدية داخل حي سكني حيث جرى إغلاق الموقع وجاري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد "940".// انتهى //12:41ت م0051

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