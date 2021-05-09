شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

استقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند فتح تعاملات الأحد 9 مايو 2021، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16-5-2021.

وتستأنف البنوك العاملة في مصر عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17-5-2021.

وجاء أقل سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لدى بنك الكويت الوطني NBK عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك ABC، يليه بنك الإسكندرية عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ثم بنك SAIB عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ثم البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنكي مصر، والتجاري الدولي CIB.

وسجلت شاشات بنك QNB أعلى سعر صرف للريال السعودي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتراوح سعر الدولار في مصر بين 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي والبنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) وكذلك بنك مصر، وبين 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع لدى بعض البنوك الأخرى.

جاء أقل سعر صرف للدولار في مصر، خلال مستهل تعاملات الأحد، على شاشات تداول 3 بنوك هم، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر الدولار في مصر، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، لدى بنكين هما البنك التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC.

وسجل سعر صرف الدولار في مصر مستوى فوق المتوسط لدى 8 بنوك، عند حاجز 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لدى بنوك الأهلي الكويتي ABK، وSAIB، وEGBANK، وبنك الكويت الوطني NBK، العربي الأفريقي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، وQNB".

سجلت شاشات 3 بنوك أعلى سعر للدولار في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنوك الإمارات دبي الوطني، ABCـ ومصرف أبوظبي الإسلامي ADIB.

سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 مايو/آيار 2021، لدى البنك المركزي المصري، نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر شراء لليورو في مصر، لدى بنك الإسكندرية عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، يليه بنك مصر عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، ولدى البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وأظهر شاشات بنك التعمير والإسكان، أعلى سعر بيع لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الأحد، عند مستوى 18.76 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.79 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي لدى البنك التجاري الدولي (CIB) - أكبر بنك خاص في مصر- مستوى 18.72 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، ولدى البنك الأهلي الكويتي سجل نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في مصر، سجل لدى البنك المركزي المصري، خلال مستهل تعاملات الأحد، نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر سجل 21.66 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، سجل نحو 51.74 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.