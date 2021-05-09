محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 مايو 2021، وسط تعاملات هادئة.



واليوم وأمس عطلة في بورصات الذهب العالمية.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 220.64 ريال (58.84 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عن 193.06 ريال (51.48 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 165.48 ريال (44.13 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 128.70 ريال (34.32 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة 6866.25 ريال (1831 دولارا).

واستقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1,544.45 ريال (411.85 دولار).

وكان الذهب قد ارتفع في آخر إغلاق (الجمعة الماضي) 0.84% إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وكسب المعدن الأصفر 3.5% على مدار الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.