شكرا لقرائتكم خبر عن "فنون الدمام" تختار 70 عملاً دوليا للمشاركة في ملتقى الفيديو آرت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن قبول 70 عملاً فنياً من 32 دولة لملتقى الدولي للفيديو آرت في دورته الثالثة بعد فرز 139 مشاركة لـ 37 دولة، حيث تم نشر الأسماء في الموقع الرسمي للملتقى الذي سيفتتح في الـ ٢٥ مايو ٢٠٢١م.

وتتضمن فعاليات الملتقى حوارات مع بعض الفنانين، وتقديم برامج تدريبية افتراضية، وتدشين كتاب "للصور المتحركة أصوات" للكاتبة يارا مكاوي.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن الأعمال المشاركة في الدورة تعبّر عن شعار الملتقى "داخل الحركة خارج الفراغ" من خلال المفاهيم المطروحة والتداخلات المتناسقة فنيا وتقنيا، ومن خلال السرد البصري للفكرة والتنفيذ الجمالي لها، والتي تتوافق مع المرحلة وأحداثها خاصة، مشيراً إلى أنه جرى قبول 12 عملاً سعودياً في هذه الدورة.

وأفاد أن الملتقى في دوراته مستمر في استقبال الخبرات السعودية على مستوى الاختيار والمتابعة والفنانين الهواة والمحترفين، وفسح المجال لعرض أعمالهم والتعريف بهم من خلال هذا الفن خاصة، وأن التجربة السعودية تعدّ ريادية ومتابعة لكل جديد سواء في منطقة الخليج أو على المستوى العربي من حيث المشاركات الدولية.