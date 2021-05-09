حساب المواطن يوضح طريقة تغيير رقم الجوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق في خطوات سهلة وبسيطة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “كيف أقدر أغير رقمي في حساب متابعات الخليج 365 ؟ مع العلم أني غيرته في أبشر بس ما تغير بموقع حساب متابعات الخليج 365 أرجو الإفادة؟

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حياك الله ، بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية ( تسجيل دخول ، القائمة الرئيسية ، بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) ، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل دعم دفعة إبريل

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

إجمالي التعويضات المدفوعة

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.



شارك الخبر