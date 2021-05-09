أمانة جدة وبندة تدعمان الأسر المنتجة بـ 80 نقطة بيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - جدة

قدمت أمانة محافظة جدة بالشراكة مع شركة بندة، وبتوجيه من الأمين صالح بن علي تركي دعمها لـ 80 أسرة منتجة عبر السماح بتخصيص نقاط بيع في عدد من فروع أسواق بندة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا للاشتراطات والتعليمات الوقائية.

شراكة تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي

وجاءت المبادرة التي أطلقتها بندة بالتعاون مع أمانة جدة في إطار الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والتي تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تتيح للأسر عرض منتجاتها والتكسب بطرق نظامية وبما يضمن توافر الاشتراطات اللازمة.

كما تسهم في تحويل ظاهرة البيع العشوائي خلال الموسم إلى نشاط مقنن يحظى بدعم وإشراف الجهات ذات العلاقة.



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