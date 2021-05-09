بعد عبوره أجواء السعودية.. بحر العرب المثوى الأخير لـ الصاروخ الصيني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بقايا حطام صاروخ أطلق كجزء من جهود الصين لبناء محطتها الفضائية الخاصة بها عادت اليوم الأحد، إلى الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز، وهي صحيفة رسمية ناطقة باللغة الانجليزية، عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة في البلاد قوله: إن “بقايا حطام الصاروخ لونغ مارش 5 بي، دخلت الغلاف الجوي للأرض في الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش.

سقوط الصاروخ في بحر العرب

وقال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) إن بحر العرب المثوى الأخير لـ الصاروخ الصيني.

وأضاف المسند: “سقط الصاروخ قرب أرخبيل جزر المالديف بعد أن ودع آخر يابس على وجه الأرض الجزيرة العربية حيث سقط عند الساعة 05:24 صباح اليوم بعد أن عبر أجواء السعودية عند الساعة 05:14 ص والحمد لله على سلامة الجميع.

بقايا الصاروخ الصيني

ووفقاً لتلفزيون الصين المركزي الرسمي، فإن بقايا الصاروخ الفضائي عادت للدخول إلى الغلاف الجوي فوق البحر المتوسط قبل أن تهبط في المحيط الهندي، في المياه الدولية قبالة جزر المالديف.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات قولها إن معظم الحطام احترق أثناء دخوله مرة أخرى للغلاف الجوي.



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