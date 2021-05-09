ناسا تنتقد الصين: فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365- متابعة

قال رئيس إدارة الفضاء والطيران الأميركية ناسا، بيل نلسون تعقيبًا على واقعة الصاروخ الصيني، إنه على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة.

وأضاف: من الواضح أن الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائي.

سقوط الصاروخ الصيني

وسقطت بقايا أكبر صاروخ صنعته الصين، في المحيط الهندي غربي جزر المالديف، اليوم الأحد، واحترقت معظم أجزائه لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، بحسب وكالة رويترز.

وكانت بقايا الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي قد أثارت قلق الجميع بعد أن تم الإعلان عن فقدان السيطرة عليه عقب إطلاقه من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي

وقد قالت ناسا إنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط على الأرض أم في المياه، وذلك رغم وجود مقاطع فيديو، تداولها رواد التواصل الاجتماعي، توضح سقوط الصاروخ في المياه.

وأضافت ناسا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها لن تكشف عن موقع سقوط الحطام أو مساحة انتشاره غير المعروفين حتى الآن.

ويُذكر أنه في العام الماضي، سقطت أجزاء من أول صاروخ من هذا النوع في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



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