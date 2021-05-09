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الهند تسجل 4092 حالة وفاة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

الهند تسجل 4092 حالة وفاة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، لأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأحد.

وارتفعت حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.

الهند تسجل قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا 

4092 حالة وفاة

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.

وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

الهند تسجل 4092 حالة وفاة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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