- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استقرار أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09
واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 128.70 ريال (34.32 دولار).
استقرار أسعار الذهب في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 مايو 2021، استقراراً وسط تعاملات هادئة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 220.64 ريال (58.84 دولار).
الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في المملكة) عن 193.06 ريال (51.48 دولار).
وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 165.48 ريال (44.13 دولار).
واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 128.70 ريال (34.32 دولار).
شارك الخبر
شارك الخبر