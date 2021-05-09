واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 128.70 ريال (34.32 دولار). شارك الخبر

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 165.48 ريال (44.13 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في المملكة) عن 193.06 ريال (51.48 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 220.64 ريال (58.84 دولار).

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 مايو 2021، استقراراً وسط تعاملات هادئة.

شكرا لقرائتكم استقرار أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية