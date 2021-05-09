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استقرار أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

استقرار أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 مايو 2021، استقراراً وسط تعاملات هادئة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 220.64 ريال (58.84 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في المملكة) عن 193.06 ريال (51.48 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 165.48 ريال (44.13 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 128.70 ريال (34.32 دولار).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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