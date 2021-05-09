طريقة عمل الغريبة الهشة لعيد الفطر المبارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقدم لكم اليوم الأحد، اليوم الـ 27 من أيام شهر رمضان المبارك، طريقة عمل الغريبة الهشة وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث تعد الغريبة من الحلويات التي يعشقها الكبير والصغير وتقدم على موائد الإفطار في العيد.

المكونات

كوبان من الدقيق. كوب سكر مطحون. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 20 قطعة لوز مقشرة ومقطعة إلى أنصاف.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي واتركيها على سرعة متوسطة لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ضعي السكر واستمري في الخلط لمدة 3 دقائق حتى يذوب السكر نهائياً.

خففي السرعة، ضيفي الفانيليا السائلة أولاً ثم ضيفي الدقيق، واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة متجانسة.

أخرجي العجينة من الوعاء وضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك قليلاً.

نخرج العجينة ونقسمها إلى أربعة أجزاء، ثم نلف كل قطعة على هيئة أنبوب ونقطعها إلى قطع صغيرة.

ضعي قطع الغريبة في صينية الفرن، ثم اضغطي على نصف اللوز والنصف الآخر من القرنفل، ثم اتركها 4 دقائق.

في نفس الوقت، نقوم بتسخين الفرن إلى 190 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجي كعكة الغريبة من الفرن واتركيها تبرد لمدة 30 دقيقة لتكون جاهزة للتقديم.

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