رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم يتقدمون بالتعازي في وفاة عادل التويجري

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تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الإعلامي عادل التويجري. وتوجه المسحل بخالص العزاء لعائلة الفقيد وذويه وللوسطين الرياضي والإعلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما تقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل عادل التويجري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد غداً الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، بسبب الظروف الراهنة. Source akhbaar24





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