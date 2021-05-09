فيديو.. ضبط استشاري عظام موقوف بسبب قضية يمارس العمل الطبي بالمنازل

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، استشاري عظام موقف عن العمل، وهو يمارس العمل الطبي بطريقة مخالفة المنازل.
وجرى ضبط الاستشاري الذي يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وعُثر معه على عدد من الأدوية التي يجب ألا تصرف إلا بعد إجراء فحوص طبية متخصصة.
وأوضحت الفرق الرقابية من خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، أن الطبيب موقوف عن العمل بسبب قضية مرفوعة ضده.
وأبانت أنه تم تسليم الاستشاري للجهات المختصة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات صحية سواء في منشآت حكومية أو خاصة.
Source akhbaar24
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