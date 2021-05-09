السعودية اليوم / 9 وفيات و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 564 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 127.309 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1874 حالة وفاة .

// انتهى //

05:13ت م

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سيئول 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 564 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات .وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 127.309 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1874 حالة وفاة .// انتهى //05:13ت م0031

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