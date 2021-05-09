شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المحيسن: عُرضت عليّ الجنسية العراقية مقابل إنتاج فيلم بـ25 مليون دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المخرج عبد الله المحيسن، عن تقديم رئيس مؤسسة السينما في العراق، عرضًا له، بالحصول على الجنسية العراقية.

وقال المحيسن، خلال برنامج " الليوان": "رفضت، وقلت له، أنت تتصور واحد من أهم البقاع في العالم، من مكة المكرمة يتنازل عن هويته وجنسيته عشان ياخد جنسية غيرها، هذه بلدي فخر لي".

وأشار إلى أن العرض كان مقابل إنتاج فيلم بـ 25 مليون دولار، لافتا إلى أنه بعد رفضه، جلس 3 أيام معزول عن البشر، إذ تغيرت المعاملة معه رغم حفاوة الاستقبال قبل رفض العرض.