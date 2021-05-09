“أبها” يضع شرطه الوحيد أمام أندية الدوري للتخلي عن سعد بقير

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن نادي أبها، فتح الباب أمام كبار دوري المحترفين، من أجل التعاقد مع محترفه التونسي سعد بقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إدارة أبها، قد تتخلى عن التمسك ببقير شريطة وجود مقابل مادي مجز يصل إلى 8 ملايين ريال صافية لخزينة النادي، وذلك للتخلي عن بقية عقده الذي يمتد حتى 2022.

وأشارت المصادر، إلى أن المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي لا يمانع هو الآخر من رحيل بقير، بشرط وصول عرض مناسب لمواطنه الذي سيرحل بنسبة كبيرة لأحد الأندية الكبيرة في الموسم الجديد.

وكان اسم بقير قد تم تداوله على نطاق واسع في صيف الموسم الماضي، وكانت أحاديث تشير إلى قرب انتقاله إلى نادي الاتحاد إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

Source akhbaar24

