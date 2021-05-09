الأسطول الخامس الأمريكي يضبط شحنة أسلـحة مُهربة في بحر العرب (صور)

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ضبط الأسطول الخامس الأمريكي، قارباً مجهولاً يحمل كمية من الأسـلحة المُهربة في بحر العرب.

وتضمنت الأسـلحة التي جرى ضبطها، أسلحة روسية مضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، ومئات المدافع الرشاشة من طراز PKM، ورشاشات وبنادق قنص وقاذفات صواريخ.

وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أن عملية الضبط والتفتيش التي استغرقت يومين، يتواصل فيها التحقيق للكشف عن الوجهة النهائية المقصودة لشحنة تلك الأسلحة.

Source akhbaar24

