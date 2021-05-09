رسميا.. “إسبانيول” أول الصاعدين للدوري الإسباني الممتاز

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صعد إسبانيول إلى الدوري الإسباني الممتاز، بشكلٍ رسمي، مستفيدا من تعادله أمام مضيفه ريال سرقسطة، دون أهداف في الجولة الـ38 لمنافسات القسم الثاني.

وأصبح فريق إسبانيول أول المتأهلين من دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 78 نقطة يتصدر بهم الترتيب.

وسجل إسبانيول عودة سريعة للدوري الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه في نهاية الموسم الماضي.

ويعد إسبانيول أحد أعمدة الدوري الإسباني، إذ تواجد في الدرجة الممتازة في 85 موسما بتاريخه، ولا يسبقه على هذا الصعيد إلا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وفالنسيا.

Source akhbaar24

