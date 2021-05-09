شكرا لمتابعة خبر عن بعد مرور الصاروخ الصيني في أجواء المملكة..زياد الجهني: ناموا في سلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

مر قبل قليل الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" فوق أجواء المملكة العربية السعودية

ومن جانبه طمأن الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، المواطنين والمقيمين، قائلا: "ناموا في سلام، حطام الصاروخ في طريقه للمحيط".

وكانت الصين أطلقت الصاروخ إلى الفضاء قبل أسبوع، لكنها فقدت السيطرة عليه بعد وصوله وصار يهيم خارج الأرض ومن المتوقع أن يسقط خلال الساعات المقبلة.