شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ بعد وفاة التويجري: "حزين جدًا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفاة الناقد الرياضي عادل التويجري، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقدم آل الشي أحر التعازي والمواساة في وفاة التويجري،سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال آل الشيخ: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا حزين جداً الله يرحمك ياعادل وفي هذا اليوم المبارك".

ونعى عدد من المسؤولين والإعلاميين وفاة التويجري المفاجئة، سائلين الله عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.