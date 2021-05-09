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المسند: موقع سقوط الصاروخ غير محدد حتى يبقى على سقوطه ساعة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" عبدالله المسند عن آخر تحديثات الصاروخ الصيني، المتوقع سقوطه خلال ساعات، على سطح الأرض.

وقال المسند: "متوقع أن يسقط صباح اليوم بتوقيت حوالي الساعة 06:26ص ± ساعتين، ووفقاً للوكالة الأوروبية 05:32ص ± 2.3، ووفقا لمركز الفلك الدولي 05:04ص ± ساعة".

وأشار إلى أنه مازال الموقع الجغرافي غير محدد بالضبط حتى يبقى على سقوطه نحو ساعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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