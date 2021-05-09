شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في منع تأجير الاستراحات خلال العيد احترازياً

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تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات، حول مدى تأييدهم لمسألة منع تأجير الاستراحات والشاليهات خلال أيام عيد الفطر احترازياً.

وأبدى مواطنون ومواطنات موافقتهم على مسألة منع تأجير الاستراحات في الوقت الحالي، لمنع حدوث تجمعات قد تزيد من انتشار فيروس “كورونا”.

ولفتوا في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إلى أن حمل أحد الأشخاص وسط تجمع كبير الفيروس قد يتسبب بنقله إلى آخرين، ومن ثم فإنه حفاظاً على الجميع يجب منع التجمعات حالياً.

فيما تحفظ عدد آخر على مسألة المنع، مشيرين إلى إمكانية السماح بالتأجير بشرط اقتصار التجمع على أفراد الأسرة فقط دون وجود آخرين.

Source akhbaar24

