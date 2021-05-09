- 1/2
- 2/2
︎
.
تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات، حول مدى تأييدهم لمسألة منع تأجير الاستراحات والشاليهات خلال أيام عيد الفطر احترازياً.
وأبدى مواطنون ومواطنات موافقتهم على مسألة منع تأجير الاستراحات في الوقت الحالي، لمنع حدوث تجمعات قد تزيد من انتشار فيروس “كورونا”.
ولفتوا في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إلى أن حمل أحد الأشخاص وسط تجمع كبير الفيروس قد يتسبب بنقله إلى آخرين، ومن ثم فإنه حفاظاً على الجميع يجب منع التجمعات حالياً.
فيما تحفظ عدد آخر على مسألة المنع، مشيرين إلى إمكانية السماح بالتأجير بشرط اقتصار التجمع على أفراد الأسرة فقط دون وجود آخرين.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في منع تأجير الاستراحات خلال العيد احترازياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.