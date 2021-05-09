مرور نجران يضبط قائد المركبة الذي كان يقودها في الحديقة العامة وعلى الرصيف

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تمكن رجال مرور منطقة نجران بضبط قائد المركبة الذي كان يقودها في الحديقة العامة وعلى الرصيف بمحافظه شرورة. وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي تويتر، أنه سيتم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Source almnatiq





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