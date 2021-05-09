“الصحة” تجدد التذكير بأربع نصائح لحماية المرأة الحامل من “كورونا”

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جددت وزارة الصحة التذكير بأربع نصائح مهمة لحماية المرأة الحامل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وشددت الوزارة على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وأخيراً التباعد الاجتماعي. يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس السبت تسجيل 997 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 425442 حالة، وتسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7059 حالة وفاة. Source akhbaar24





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