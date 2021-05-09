أخضر الصالات يواجه فريق العلمين وديًا استعدادًا للبطولة العربية

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يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، مباراة ودية أمام فريق العلمين، في ختام معسكره بمدينة الدمام.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والتي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.
وأجرى “الأخضر” أمس السبت، تدريباته على صالة نادي النهضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي انتهج في التدريبات الخطة التي سيلعب بها المباراة الودية بمشاركة جميع اللاعبين.
وكانت قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة B بجانب منتخبات المغرب والإمارات وجزر القمر.
Source akhbaar24
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