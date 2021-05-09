“الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أن إيداع المعاشات سيستمر حتى نهاية اليوم (الأحد) بدلاً من الخميس المقبل ليتمكن المستفيدون والمستفيدات من تلبية احتياجات عيد الفطر. Source akhbaar24





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