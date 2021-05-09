5 معايير تحدد معدلات ذكاء الأشخاص.. تعرف عليها

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رصد تقرير حديث، مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها التعرف على مدى ذكاء الأشخاص من عدمه.
وتضمنت المعايير وفقاً لما نشرته مجلة “medium” ما يلي:
ـ التواضع الفكري
تزيد معدلات التواضع الفكري لدى الأشخاص الأذكياء، كونهم لا يدعون المعرفة في غالبية الأمور ولا يتدخلون بالاختصاصات الأخرى التي لا تعنيهم.
ـ أوقات الفراغ
يظهر على الأشخاص الأذكياء استغلالهم لأوقات فراغهم في القراءة أو متابعة الشأن الذي يعملون به.
ـ المراجعة الذاتية
يعمل الأشخاص الأذكياء باستمرار على مراجعة أفكارهم وتحليلها، كونهم لا يعتبرونها صحيحة لمجرد معرفتهم بها.
ـ شراهة الفضول
يطرح الأشخاص الأذكياء الكثير من الأسئلة ويميلون إلى الفضول والانغماس بالتفاصيل.
ـ التبسيط
يتمتع الأشخاص الأذكياء بالميل إلى التبسيط وتجنب التعقيدات، حيث تساهم هذه الميزة بحل المشكلات بسرعة وتحليلها دون تعقيد.
Source akhbaar24
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