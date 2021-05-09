5 معايير تحدد معدلات ذكاء الأشخاص.. تعرف عليها

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رصد تقرير حديث، مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها التعرف على مدى ذكاء الأشخاص من عدمه.

وتضمنت المعايير وفقاً لما نشرته مجلة “medium” ما يلي:

ـ التواضع الفكري

تزيد معدلات التواضع الفكري لدى الأشخاص الأذكياء، كونهم لا يدعون المعرفة في غالبية الأمور ولا يتدخلون بالاختصاصات الأخرى التي لا تعنيهم.

ـ أوقات الفراغ

يظهر على الأشخاص الأذكياء استغلالهم لأوقات فراغهم في القراءة أو متابعة الشأن الذي يعملون به.

ـ المراجعة الذاتية

يعمل الأشخاص الأذكياء باستمرار على مراجعة أفكارهم وتحليلها، كونهم لا يعتبرونها صحيحة لمجرد معرفتهم بها.

ـ شراهة الفضول

يطرح الأشخاص الأذكياء الكثير من الأسئلة ويميلون إلى الفضول والانغماس بالتفاصيل.

ـ التبسيط

يتمتع الأشخاص الأذكياء بالميل إلى التبسيط وتجنب التعقيدات، حيث تساهم هذه الميزة بحل المشكلات بسرعة وتحليلها دون تعقيد.

Source akhbaar24

