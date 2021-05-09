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أعلن مركز الفلك الدولي، دخول الفترة المحتملة لسقوط بقايا الصاروخ الصيني، مبيناً أن تلك الفترة ستمتد لمدة ساعتين. وأوضح المركز، أن الفترة المحتملة لسقوط بقايا الصاروخ الصيني بدأت من الساعة (01:11) وتستمر حتى الساعة (03:11) بتوقيت غرينتش. ولفت إلى أن بقايا الصاروخ ستمر فوق بلاد الشام عند الساعة (02:11)، ووسط المملكة الساعة (02:14)، وعُمان الساعة (02:16) وجميعها بتوقيت غرينتش. وأشار إلى أنه في حال سقوط تلك البقايا ليلاً ستُشاهد كأجرام مُحترقة ومُتناثرة تتحرك بسرعة. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “الفلك الدولي”: دخلنا الفترة المُحتملة لسقوط بقايا الصاروخ الصيني.. وستمر فوق المملكة بهذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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