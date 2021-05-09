مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان بالعياط دون وقوع إصابات (صور)

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شهدت مدينة العياط مساء اليوم السبت حادث خروج قطار رقم 1014 المتجه إلي الصعيد عن القضبان دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو فقد في الأرواح.
وأوضح شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار لأنه لم يكن يسير بسرعة عالية و يقوم رجال السكك الحديدية بفصل العربة التي خرجت عن القضبان لإعادة تسيير القطار مرة أخرى.
Source akhbaar24
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