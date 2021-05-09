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«الفلك الدولي»: سقوط حطام الصاروخ الصيني محتمل على المملكة و3 دول عربية.. وخطره ضئيل جدًا

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الرياض - محمد عبدالله - يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها..

كشف مركز الفلك الدولي، آخر المستجدات حول توقيت وموقع سقوط حطام «الصاروخ الصيني»، موضحًا أن الخطر ضئيل جدًا إلا أنه ليس منعدما على 4 دول بينها المملكة.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة».

وأضاف الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وقد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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