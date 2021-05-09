وزارة النقل تنهي العديد من أعمال الصيانة على الطرق خلال أبريل الماضي

نفذت وزارة النقل خلال شهر أبريل الماضي، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية والقيام بأعمالها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10,006) كيلو مترات، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6449) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (542) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (591,138) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

كما قامت الوزارة بمسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (4,148) كيلومترًا، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (4,250) مترًا مكعبًا، وكشط وإعادة سفلتة (293) كيلومترًا، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد أنهت الوزارة مسح وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (600) كيلومتر/مسار، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول (440) كيلو مترا /مسار، كما قامت بقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول (280) كيلو مترًا / مسار، بالإضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (3900) نقطة، وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة.