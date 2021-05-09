إنقاذ طفلة 3 أعوام معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة في المدينة

أعلنت شرطة المدينة إنقاذ طفلة 3 أعوام معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة أُنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة، واستُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت في سطح الفندق.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.